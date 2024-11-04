Ничушкина допустили до тренировок с «Колорадо»

Валерий Ничушкин был допущен к тренировкам с «Колорадо».

В мае форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ . Он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

«Валерий Ничушкин допущен к тренировкам с командой. Он по-прежнему находится на третьем этапе программы помощи игрокам», – говорится в сообщении «Колорадо ».