Овечкину осталось 34 шайбы до Гретцки. Падение рекорда обвалилось с 1.37 до 1.25

Букмекеры уверены, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

4 ноября капитан «Вашингтона» забил 860-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ – в матче с «Каролиной» (2:4).

39-летний россиянин сократил отставание от Уэйна Гретцки (894) в списке лучших снайперов в истории НХЛ – теперь их разделяет 34 шайбы.

Коэффициент на то, что Овечкин побьет рекорд Гретцки, обвалился с 1.37 до 1.25.

Ставочная вики Спортса

10 туров «МЮ» – катастрофа: худший старт в истории АПЛ и уникальный антирекорд