Овечкину осталось 34 шайбы до Гретцки. Падение рекорда обвалилось с 1.37 до 1.25
Букмекеры уверены, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
4 ноября капитан «Вашингтона» забил 860-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ – в матче с «Каролиной» (2:4).
39-летний россиянин сократил отставание от Уэйна Гретцки (894) в списке лучших снайперов в истории НХЛ – теперь их разделяет 34 шайбы.
Коэффициент на то, что Овечкин побьет рекорд Гретцки, обвалился с 1.37 до 1.25.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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