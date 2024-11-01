Ничушкину разрешат тренировки с «Колорадо» до получения допуска к матчам, считает Беднар. Валерий хочет играть, как только разрешит НХЛ

Ничушкину разрешат тренировки с «Колорадо» до официального допуска к матчам.

Такого мнения придерживается главный тренер «Колорадо » Джаред Беднар .

«Также Беднар сказал, что разговаривал с ним, и Валерий считает, что будет готов играть сразу после получения разрешения от НХЛ», – сообщает журналист Кори Масайзек.

Напомним, в мае российский форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

В «Колорадо» ранее сообщили , что ждут возвращения россиянина в середине ноября.

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