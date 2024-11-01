Ничушкину разрешат тренировки с «Колорадо» до получения допуска к матчам, считает Беднар. Валерий хочет играть, как только разрешит НХЛ
Ничушкину разрешат тренировки с «Колорадо» до официального допуска к матчам.
Такого мнения придерживается главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар.
«Также Беднар сказал, что разговаривал с ним, и Валерий считает, что будет готов играть сразу после получения разрешения от НХЛ», – сообщает журналист Кори Масайзек.
Напомним, в мае российский форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.
В «Колорадо» ранее сообщили, что ждут возвращения россиянина в середине ноября.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Кори Масайзека
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