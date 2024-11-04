Форвард «Торпедо» Воронин достиг отметки 500 матчей в КХЛ

Кирилл Воронин достиг отметки 500 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Юбилейной для нападающего «Торпедо» стала игра против «Динамо».

Всего на его счету 163 (65+98) очка в 500 матчах в лиге с учетом плей-офф.

«Форвард «Торпедо» Кирилл Воронин достиг гроссмейстерской отметки – 500 матчей в КХЛ!

Поздравляем и желаем, как минимум, еще столько же матчей!» – говорится в сообщении «Торпедо ».