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  • Шаров о том, что в КХЛ стало меньше драк: «Нет такого, чтобы кто-то ездил весь матч: «Давай-давай». Сейчас ценятся люди, которые умеют играть в хоккей»
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Шаров о том, что в КХЛ стало меньше драк: «Нет такого, чтобы кто-то ездил весь матч: «Давай-давай». Сейчас ценятся люди, которые умеют играть в хоккей»

Александр Шаров рассказал, почему в Фонбет Чемпионате КХЛ стало меньше драк.

«Сейчас уже нет такого, чтобы предлагали подраться. Бывают, конечно, разные истории. Два человека, недовольные друг другом, решили выяснить отношения.

Но чтобы кто-то ездил на протяжении всего матча и говорил: «Давай-давай», такого нет. Сейчас ценятся люди, которые умеют играть в хоккей», – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
logoСалават Юлаев
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logoКХЛ
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