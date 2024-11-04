Овечкин забил в 4-м матче подряд: 5 бросков, 2 хита за 21:03 против «Каролины». У него 7+7 в 11 играх

Александр Овечкин забросил шайбу в 4-м матче подряд.

Капитан «Вашингтона » реализовал большинство, сравняв счет (1:1) в конце первого периода игры чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:4).

Россиянин продлил результативную серию (5+4) до 4 матчей. Всего в 11 играх сезона на его счету 14 (7+7) очков.

Сегодня за 21:03 (5:34 – в большинстве) у Овечкина 5 бросков в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «минус 1».