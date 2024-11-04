Овечкин забил в 4-м матче подряд: 5 бросков, 2 хита за 21:03 против «Каролины». У него 7+7 в 11 играх
Александр Овечкин забросил шайбу в 4-м матче подряд.
Капитан «Вашингтона» реализовал большинство, сравняв счет (1:1) в конце первого периода игры чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:4).
Россиянин продлил результативную серию (5+4) до 4 матчей. Всего в 11 играх сезона на его счету 14 (7+7) очков.
Сегодня за 21:03 (5:34 – в большинстве) у Овечкина 5 бросков в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «минус 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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