Тертышный о погоне Овечкина за Гретцки: «Весь мир будет рад за него. Будет здорово, когда станет известно, что россиянин побил рекорд!»

Никита Тертышный высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (859 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Овечкин раззабивался. Уже 35 шайб до рекорда Уэйна Гретцки. Сможет ли побить в этом сезоне?

– Все уже ждут этого. Видно, как радуется и как вообще в принципе Овечкин себя ведет. Что он кайфует от этого момента, что он все ближе и ближе к этому.

Я думаю, весь мир будет только рад за него, включая меня и просто нужно чуть-чуть подождать. Будет здорово, когда станет известно, что россиянин побил рекорд! – сказал нападающий «Трактора » Никита Тертышный.