Тертышный о погоне Овечкина за Гретцки: «Весь мир будет рад за него. Будет здорово, когда станет известно, что россиянин побил рекорд!»
Никита Тертышный высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (859 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Овечкин раззабивался. Уже 35 шайб до рекорда Уэйна Гретцки. Сможет ли побить в этом сезоне?
– Все уже ждут этого. Видно, как радуется и как вообще в принципе Овечкин себя ведет. Что он кайфует от этого момента, что он все ближе и ближе к этому.
Я думаю, весь мир будет только рад за него, включая меня и просто нужно чуть-чуть подождать. Будет здорово, когда станет известно, что россиянин побил рекорд! – сказал нападающий «Трактора» Никита Тертышный.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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