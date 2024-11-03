Кожевников о Хартли: «О качестве работы тренера говорят первые сезоны после его ухода. «Авангард» после него развалился сразу, делайте выводы»
Александр Кожевников высказался о работе Боба Хартли в «Авангарде».
– По слухам, «Авангард» ищет североамериканского тренера. Но вы со времен Боба Хартли считали этот курс ошибочным...
– О качестве работы тренера всегда говорят первые сезоны после его ухода. Если была качественная работа, на перспективу, если подоводилась молодежь, то клуб сразу никогда не развалится. А Омск после Хартли развалился сразу, так что делайте выводы.
Если сейчас Кожевников (глава совета директоров «Авангарда» Евгений Кожевников – прим. Спортс’‘) найдет сильного иностранца, не буду категорически против. Посмотрим.
Но вокруг него должны быть именно омские люди, которые связаны с регионом и которые, заработав миллионы, не убегут. И никаких котов Базилио вокруг! – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
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