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Кожевников о Хартли: «О качестве работы тренера говорят первые сезоны после его ухода. «Авангард» после него развалился сразу, делайте выводы»

Александр Кожевников высказался о работе Боба Хартли в «Авангарде».

– По слухам, «Авангард» ищет североамериканского тренера. Но вы со времен Боба Хартли считали этот курс ошибочным...

– О качестве работы тренера всегда говорят первые сезоны после его ухода. Если была качественная работа, на перспективу, если подоводилась молодежь, то клуб сразу никогда не развалится. А Омск после Хартли развалился сразу, так что делайте выводы.

Если сейчас Кожевников (глава совета директоров «Авангарда» Евгений Кожевников – прим. Спортс’‘) найдет сильного иностранца, не буду категорически против. Посмотрим.

Но вокруг него должны быть именно омские люди, которые связаны с регионом и которые, заработав миллионы, не убегут. И никаких котов Базилио вокруг! – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
logoАвангард
logoБоб Хартли
logoКХЛ
logoАлександр Кожевников
Евгений Кожевников
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