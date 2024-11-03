Кожевников о Хартли: «О качестве работы тренера говорят первые сезоны после его ухода. «Авангард» после него развалился сразу, делайте выводы»

Александр Кожевников высказался о работе Боба Хартли в «Авангарде».

– По слухам, «Авангард» ищет североамериканского тренера. Но вы со времен Боба Хартли считали этот курс ошибочным...

– О качестве работы тренера всегда говорят первые сезоны после его ухода. Если была качественная работа, на перспективу, если подоводилась молодежь, то клуб сразу никогда не развалится. А Омск после Хартли развалился сразу, так что делайте выводы.

Если сейчас Кожевников (глава совета директоров «Авангарда» Евгений Кожевников – прим. Спортс’‘) найдет сильного иностранца, не буду категорически против. Посмотрим.

Но вокруг него должны быть именно омские люди, которые связаны с регионом и которые, заработав миллионы, не убегут. И никаких котов Базилио вокруг! – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .