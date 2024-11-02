Штюцле об 1:2 с «Рейнджерс»: «Шестеркин был невероятен и держал их в игре. «Оттава» знала, что он хорош, но стоит отдать ему должное»

Тим Штюцле высказался об игре Игоря Шестеркина с «Оттавой».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» одержали победу со счетом 2:1. Российский голкипер сделал 40 сэйвов и стал первой звездой встречи.

В нынешнем сезоне Шестеркин провел 8 матчей, одержал 5 побед, пропуская в среднем 2,25 шайбы и отражая 93,1% бросков.

«Их вратарь играл просто невероятно. Мы знали, что Шестеркин хорош, и нам следовало больше напрягать его, но стоит отдать ему должное. Он отличный вратарь, и держал их в игре.

Если вы превзошли «Рейнджерс » на 20 бросков в створ, значит, вы провели очень хорошую игру», – сказал форвард «Оттавы» Тим Штюцле .

Лафреньер о Шестеркине и 40 сэйвах в матче с «Оттавой»: «Лучший вратарь в НХЛ. «Рейнджерс» повезло, что он у нас есть. Сегодня Шести снова показал нереальный уровень»