Штюцле об 1:2 с «Рейнджерс»: «Шестеркин был невероятен и держал их в игре. «Оттава» знала, что он хорош, но стоит отдать ему должное»
Тим Штюцле высказался об игре Игоря Шестеркина с «Оттавой».
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» одержали победу со счетом 2:1. Российский голкипер сделал 40 сэйвов и стал первой звездой встречи.
В нынешнем сезоне Шестеркин провел 8 матчей, одержал 5 побед, пропуская в среднем 2,25 шайбы и отражая 93,1% бросков.
«Их вратарь играл просто невероятно. Мы знали, что Шестеркин хорош, и нам следовало больше напрягать его, но стоит отдать ему должное. Он отличный вратарь, и держал их в игре.
Если вы превзошли «Рейнджерс» на 20 бросков в створ, значит, вы провели очень хорошую игру», – сказал форвард «Оттавы» Тим Штюцле.
Лафреньер о Шестеркине и 40 сэйвах в матче с «Оттавой»: «Лучший вратарь в НХЛ. «Рейнджерс» повезло, что он у нас есть. Сегодня Шести снова показал нереальный уровень»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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