Панарин – 1-я звезда матча с «Айлендерс»: дубль, 5 бросков и «плюс 1» за 15:53

Артемий Панарин сделал дубль в игре НХЛ.

Нападающий «Рейнджерс » забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс » (5:2).

Панарин был признан первой звездой игры. Второй звездой стал Мика Зибанежад (3 передачи), третьей – Игорь Шестеркин (35 сэйвов).

Артемий Панарин провел на льду 15:53 (полезность «плюс 1»), отметился 5 бросками в створ ворот и допустил 1 потерю шайбы.

Всего на его счету теперь 18 (9+9) баллов в 11 играх сезона-2024/25. Он набрал очки в 10 из 11 матчей чемпионата.