Панарин – 1-я звезда матча с «Айлендерс»: дубль, 5 бросков и «плюс 1» за 15:53
Артемий Панарин сделал дубль в игре НХЛ.
Нападающий «Рейнджерс» забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (5:2).
Панарин был признан первой звездой игры. Второй звездой стал Мика Зибанежад (3 передачи), третьей – Игорь Шестеркин (35 сэйвов).
Артемий Панарин провел на льду 15:53 (полезность «плюс 1»), отметился 5 бросками в створ ворот и допустил 1 потерю шайбы.
Всего на его счету теперь 18 (9+9) баллов в 11 играх сезона-2024/25. Он набрал очки в 10 из 11 матчей чемпионата.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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