Иван Рябкин: «Летом катался с ребятами из АХЛ и с кем-то из НХЛ. На данный момент уровень там сильнее, чем у нас, конечно»

Иван Рябкин высказался об уровне хоккея в российских и североамериканских лигах.

В этом сезоне Рябкин провел две игры за «Динамо » в Фонбет Чемпионате КХЛ. В его активе также 9 матчей в Olimpbet МХЛ, где он набрал 8 (0+8) очков, и 4 игры в Olimpbet ВХЛ, где на его счету одна голевая передача.

– Насколько комфортно играть со взрослыми в ВХЛ?

– Я уже влился. В ВХЛ хороший уровень. Что-то похожее, просто в КХЛ более мастеровитые ребята. Приеду после сборной и посмотрим, на что способен.

– Насколько важно победить на Кубке Будущего?

– Конечно, важно побеждать. Интересно, там и другие наши ребята, более старшая сборная. Хочется у них выиграть и доказать, что мы не хуже.

– Ты этим летом в Северной Америке проходил подготовку. Была возможность сравнить местную лигу с МХЛ?

– Я катался с ребятами из АХЛ и с кем-то из НХЛ , поэтому сравнивать даже не с чем. Конечно, на данный момент уровень там сильнее, чем у нас.

– Полезно, что ты сейчас переключился с клубного уровня на сборную?

– Моя задача выходить и выигрывать. Я рад, что вызвали в сборную, это всегда приятно. Хочется завладеть хорошими эмоциями и дальше продолжать сезон.

– Был разговор, чтобы ты мог сыграть за молодежную, а не юниорскую сборную?

– Это не ко мне вопрос. Я уже ездил в U20 в том сезоне.

– Приятно быть капитаном юниорской сборной России?

– Это добавляет ответственности. Вдохновляет идти вперед, выигрывать, заводить команду, – сказал 17-летний нападающий системы «Динамо», капитан юниорской сборной России U18 Иван Рябкин .