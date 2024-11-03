Иван Рябкин: «Играть в НХЛ – моя мечта. У любого в России спросите, все стремятся туда. Хотелось бы высоко задрафтоваться»
– Нет опасений, что любой матч может повлиять на будущий драфт? И насколько важна позиция на драфте НХЛ?
– Играть в НХЛ – это моя мечта. У любого спросите, кто играет в России. Все стремятся играть в НХЛ. Конечно, хотелось бы высоко задрафтоваться и в будущем рассматривать этот вариант.
– На кого из центральных нападающих НХЛ по манере игры ты хочешь быть похож?
– Их много. Маккиннон, например. Кросби нравится, он легенда. У каждого есть свои сильные качества.
– Летом ты подписал трехлетний контракт с московским «Динамо». Сейчас не жалеешь об этом?
– Поживем – увидим (смеется). Сейчас ничего не могу сказать. Повторюсь, моя задача выходить и играть в хоккей, – сказал 17-летний нападающий системы «Динамо», капитан юниорской сборной России U18 Иван Рябкин.
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