Иван Рябкин: «Играть в НХЛ – моя мечта. У любого в России спросите, все стремятся туда. Хотелось бы высоко задрафтоваться»

Нападающий Иван Рябкин рассказал, что мечтает играть в НХЛ.

– Нет опасений, что любой матч может повлиять на будущий драфт? И насколько важна позиция на драфте НХЛ?

– Играть в НХЛ – это моя мечта. У любого спросите, кто играет в России. Все стремятся играть в НХЛ. Конечно, хотелось бы высоко задрафтоваться и в будущем рассматривать этот вариант.

– На кого из центральных нападающих НХЛ по манере игры ты хочешь быть похож?

– Их много. Маккиннон, например. Кросби нравится, он легенда. У каждого есть свои сильные качества.

– Летом ты подписал трехлетний контракт с московским «Динамо». Сейчас не жалеешь об этом?

– Поживем – увидим (смеется). Сейчас ничего не могу сказать. Повторюсь, моя задача выходить и играть в хоккей, – сказал 17-летний нападающий системы «Динамо », капитан юниорской сборной России U18 Иван Рябкин .