Третьяк о спортивной площадке в Копейске: «Через спорт мы можем воспитывать патриотов России. Здесь будут заниматься дети, возможно, среди них есть будущие чемпионы»
Владислав Третьяк считает, что через спорт можно воспитывать патриотов.
1 ноября в Копейске открыли новую спортивную площадку. Хоккейный корт появился на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
Третьяк принял участие в торжественной церемонии открытия.
«Челябинская область – одна из лидеров в сфере спорта и физической культуры. Здесь любят спорт, развивают спорт.
На этой спортивной площадке будут заниматься физкультурой местные дети, возможно, среди них есть будущие звезды и чемпионы.
Все это очень важно, так как именно через спорт мы можем воспитывать патриотов своей страны», – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт правительства Челябинской области
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