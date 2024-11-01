Владислав Третьяк: «Взаимодействие ФХР и Челябинской области будет расширяться. Появятся новые катки и коробки для будущих звезд и простых любителей»
«Челябинская область – один из флагманов развития хоккея в нашей стране. Причем у региона очень хороший, правильный подход: усилия не ограничиваются только профессиональными командами, выстраивается полноценная вертикаль, много внимания уделяется развитию детско-юношеского хоккея.
Показательно, что в этом сезоне очень успешно выступают и челябинские клубы КХЛ, ВХЛ и МХЛ, и команды ДЮСШ разных возрастов. Об успехах челябинской системы говорит и тот факт, что она регулярно выпускает одаренных, перспективных хоккеистов.
Это свидетельство эффективности ведущейся работы. Я благодарен руководителям региона за внимание к хоккею, за погруженность в процессы и заботу о нашем виде спорта.
Взаимодействие Челябинской области с ФХР будет расширяться во всех сферах: обучение тренеров и судей, внедрение передовых методик работы с юными игроками в ДЮСШ, организация соревнований.
И, конечно, создание новых возможностей для занятий хоккеем, появление новых катков и коробок, на которых будут тренироваться и будущие звезды-профессионалы, и простые любители здорового образа жизни», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
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