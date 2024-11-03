Гернат о «Тракторе» при Гру: «Они стали показывать более физический, быстрый хоккей. Но «Локомотив» обращает больше внимания на свою игру. Если мы готовы на 100%, можем обыграть любого»

Мартин Гернат высказался после матча против «Трактора» (5:3).

– Это была настоящая битва. Для нас это была третья игра в гостевой серии, и каждая из них была против топ-клуба.

С первых минут мы играли активно, и уже в начале матча удалось забросить две шайбы в большинстве, что очень помогло нам. Мы сражались до конца, и поэтому победили.

– На матч против лидера Востока и бывшего соперника по плей-офф настраивались по-особенному?

– Мы знали, как играет «Трактор», по прошлому сезону. Это сильный соперник, поэтому готовились на все сто процентов и ожидали очень тяжелый матч. Мы рады тому, что нам удалось завоевать два очка.

– В этом сезоне «Трактор» возглавил североамериканский тренер (Бенуа Гру – прим. Спортс’‘). Игра команды после этого изменилась?

– Да, команда стала показывать более физический, быстрый хоккей. Хотя больше внимания мы обращаем на свою игру. Если мы будем готовы на сто процентов, то можем обыграть любого соперника, – сказал защитник «Локомотива » Мартин Гернат .