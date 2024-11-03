Гру о поражении «Трактора» 3:5: «Увидели, почему «Локомотив» – лучшая команда КХЛ, но ошибок можно было избежать. Это 3-й сезон Никитина, у них есть выработанный характер»

Бенуа Гру прокомментировал поражение «Трактора» в игре с «Локомотивом».

Челябинцы уступили дома лидеру лиги в матче регулярного чемпионата со счетом 3:5.

– Сегодня мы увидели, почему «Локомотив » является лучшей командой лиги. Они могут побеждать в любой ситуации, но у нас было много возможностей, чтобы забрать победу.

Сегодня моя команда провела сильную игру, но ошибок можно было бы избежать. Была очень яркая игра.

– Можно было избежать ненужных удалений в матче? Может быть, переизбыток эмоций?

– Не знаю, повлиял ли как‑то наш прошлый матч в чемпионате на этот, меня не было в «Тракторе » в прошлом сезоне. Но ребята были готовы играть, а удаления – это часть игры.

Есть моменты, которые можно вынести, но я не буду винить своих игроков за то, что они старались играть от всего сердца.

– Вы назвали «Локомотив» лучшей командой лиги. Можете назвать «Локомотив» самой североамериканской командой, против которой вы играли в КХЛ?

– Я сказал, что они лучшая команда лиги, потому что они занимают первое место. Говоря же о самом североамериканском стиле, не знаю, сложно сказать. У них есть много хорошего, как и у других команд.

Это третий сезон Никитина , если не ошибаюсь. У них есть характер, который они выработали. Видимо, это приносит свои плоды и успех, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру .

Никитин о 5:3 с «Трактором»: «Матч уровня плей‑офф, «Локомотив» был вынужден работать на пределе мощностей. Сопернику благодарность за квалификацию»