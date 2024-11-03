Никитин о 200-м голе Шалунова: «Поздравим, но у нас нет промежуточных сабантуйчиков. Для Максима это не предел»

Игорь Никитин высказался о том, что Максим Шалунов достиг отметки 200 шайб.

В воскресенье «Локомотив» победил «Трактор» со счетом 5:3. Нападающий ярославской команды Максим Шалунов забросил юбилейную шайбу на 8-й минуте игры.

– Шалунов забросил юбилейную шайбу. Поздравили?

– Поздравим, но у нас нет промежуточных сабантуйчиков. Но для Максима это не предел, карьера‑то идет.

Понятное дело, что он проявляет эмоции, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин .

Шалунов стал 13-м игроком в КХЛ c 200 шайбами. Форвард «Локомотива» – лучший снайпер в истории лиги среди игроков 1993 года рождения и младше