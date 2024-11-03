Никитин о 5:3 с «Трактором»: «Матч уровня плей‑офф, «Локомотив» был вынужден работать на пределе мощностей. Сопернику благодарность за квалификацию»
В матче Фонбет чемпионата КХЛ ярославцы одержали выездную победу со счетом 5:3.
– Сегодня такая игра была… Борис Петрович Михайлов говорит: мало хотеть, нужно мочь. Сегодня как раз та команда, которая хотела и думала – наказывала. Когда мы делали вещи на команду, игра и была командной.
Довольны победой. Матч уровня плей‑офф. Сопернику благодарность за квалификацию. Были вынуждены работать на пределе своих мощностей. Ребята молодцы.
– Выезд сложился хорошо, столько побед. Как не перегореть?
– Рецепт простой – у профессионала уже в голове следующая игра. На это нужно ориентироваться. Понимаем все, мы же живые люди, но нужно использовать всю ситуацию во благо и сохранять мотивацию.
– Изначально планировали в Казани дать отдохнуть Радулову, чтобы он вышел сегодня?
– Здесь нет никакой подоплеки, у Радулова просто было повреждение. Сегодня Береглазов не играл, например. Даем играть молодым, тем более против классных соперников.
– Большой отрыв. Есть ощущение, что чувство опасности притупилось у ребят?
– Пусть лучше притупится, чем будет мандраж. Нужно все использовать как опыт. Ты не можешь рассказывать, через это нужно проходить, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
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