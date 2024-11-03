Рябкин о возможном переходе в USHL: «Контракт с американским клубом я не подписывал. Сейчас играю за сборную, все мысли о ней»
Иван Рябкин прокомментировал слухи о его возможном отъезде в США.
Ранее появилась информация, что 17-летний форвард «Динамо» решил продолжить карьеру в Северной Америке – в команде «Маскегон» в USHL. Позже эти данные опровергли.
В этом сезоне Рябкин провел 9 матчей в Olimpbet МХЛ, набрав 8 (0+8) очков, и 4 игры в Olimpbet ВХЛ, где на его счету одна голевая передача.
– Сейчас я играю за сборную России (команда U18 готовится к Кубку Будущего – Спортс’‘).
– Что будет после сборной?
– Я буду играть в хоккей. Уеду ли? Сейчас все мои мысли о сборной.
Контракт с американским клубом я не подписывал. Они получили на меня права, не более, – сказал Иван Рябкин в интервью журналисту «Спорт-Экспресса» Алексею Шевченко.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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