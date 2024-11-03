Рябкин о возможном переходе в USHL: «Контракт с американским клубом я не подписывал. Сейчас играю за сборную, все мысли о ней»

Иван Рябкин прокомментировал слухи о его возможном отъезде в США.

Ранее появилась информация, что 17-летний форвард «Динамо » решил продолжить карьеру в Северной Америке – в команде «Маскегон» в USHL. Позже эти данные опровергли.

В этом сезоне Рябкин провел 9 матчей в Olimpbet МХЛ, набрав 8 (0+8) очков, и 4 игры в Olimpbet ВХЛ, где на его счету одна голевая передача.

– Сейчас я играю за сборную России (команда U18 готовится к Кубку Будущего – Спортс’‘).

– Что будет после сборной?

– Я буду играть в хоккей. Уеду ли? Сейчас все мои мысли о сборной.

Контракт с американским клубом я не подписывал. Они получили на меня права, не более, – сказал Иван Рябкин в интервью журналисту «Спорт-Экспресса» Алексею Шевченко.