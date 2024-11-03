Леонтьев об 1:2 от «Барыса»: «Качельный хоккей. Создали примерно одинаковое количество моментов. На буллитах соперник оказался чуть помастеровитее»

Олег Леонтьев высказался после матча против «Барыса» (1:2 Б).

«Довольно нервная концовка. Если по игре, то создали примерно одинаковое количество моментов, было равное количество блоков.

И кулачный поединок вышел равным. Все было примерно поровну.

Могли в овертайме в большинстве забить. Можно сказать, качельный хоккей был. А на буллитах соперник оказался чуть помастеровитее. Зарабатываем балл, готовимся дальше», – сказал главный тренер «Нефтехимика » Олег Леонтьев.