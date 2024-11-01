Защитник «Автомобилиста» Осипов провел 600-й матч в КХЛ

Максим Осипов провел 600-й матч в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Автомобилист » принимает «Нефтехимик » (3:2 , третий период) в матче регулярного чемпионата.

Эта игра стала 600-й по счету для 31-летнгего защитника екатеринбургского клуба Максима Осипова .

В текущем сезоне игрок набрал 3 (2+1) очка в 17 матчах.

Изображение: t.me/hc_avtomobilist