Защитник «Автомобилиста» Осипов провел 600-й матч в КХЛ
Максим Осипов провел 600-й матч в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Автомобилист» принимает «Нефтехимик» (3:2, третий период) в матче регулярного чемпионата.
Эта игра стала 600-й по счету для 31-летнгего защитника екатеринбургского клуба Максима Осипова.
В текущем сезоне игрок набрал 3 (2+1) очка в 17 матчах.
Изображение: t.me/hc_avtomobilist
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Автомобилиста»
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