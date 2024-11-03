Роман Ротенберг: «У Заврагина нет слабых сторон. Может, когда-то были, но для этого у СКА есть тренерский штаб»

Роман Ротенберг назвал Егора Заврагина вратарем без слабых сторон.

В матче Фонбет чемпионата КХЛ СКА уступил «Салавату Юлаеву » со счетом 2:4. 19-летний голкипер армейцев отразил 31 бросок из 34.

– Не было ли сегодня желания дать сыграть Плешкову, учитывая, что Заврагин работал в «Югре» с нынешним тренером вратарей «Салавата»? И тот знает все слабые стороны Егора.

– А у Заврагина нет слабых сторон. Может, когда-то были, но для этого у нас есть тоже наш тренерский штаб. Мы много работаем с нашими вратарями.

Вы знаете, всегда вопрос: «Кто дал бросить?» – это вечный вопрос в хоккее. К Егору нет никаких вопросов. Для него сегодня было крещение – попал в такую мясорубку против сильнейших хоккеистов. Многие ребята играли в НХЛ, очень быстрая команда.

Это полезно с точки зрения нашего развития, как коллектива, как команды, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

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