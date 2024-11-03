Роман Ротенберг: «Грицюк – один из сильнейших хоккеистов в КХЛ. Он потенциально один из сильнейших нападающих в России. С точки зрения будущего и сейчас»
Роман Ротенберг высказался об игре Арсения Грицюка в матче с «Салаватом» (2:4).
– В детстве Грицюк играл в одном дивизионе с Алалыкиным и Сучковым. Были матчи, когда они «Авангард» из зоны не выпускали. Может, у него сегодня был флешбек? У Алалыкина передача, у Сучкова гол, а у него – ничего.
– Какие веселые вопросы. Наверное, микродуэль он проиграл, если честно сказать. Но есть возможность в следующем матче показать свою лучшую игру.
На сегодняшний день Грицюк – один из сильнейших хоккеистов в лиге. Он потенциально один из сильнейших нападающих в России. С точки зрения будущего и сейчас.
Как спортсмен он должен выиграть конкуренцию. В том числе у Сучкова и у Алалыкина. И у всех остальных. Это же спорт. В спорте конкуренция – двигатель прогресса, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
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