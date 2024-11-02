1

«Флорида» выиграла 5-й матч подряд в НХЛ. Команда Мориса идет 1-й на Востоке

«Флорида» выиграла пятый матч подряд в НХЛ.

Команда тренера Пола Мориса обыграла «Даллас» (4:2) в игре регулярного чемпионата. Матч проходил в Финляндии.

Ворота «Пантерс» защищал голкипер Спенсер Найт. Он отбил 23 из 25 бросков.

На данный момент «Флорида» занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 19 очков после 13 игр НХЛ.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
logoФлорида
logoДаллас
logoПол Морис
logoНХЛ
logoСпенсер Найт
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Игроки «Флориды» пришли на матч с «Далласом» в халатах. Встреча проходила в Финляндии
3сегодня, 08:43Фото
Барков – 2-й игрок из Европы в истории НХЛ с 4 очками в матче в своей стране. Первым был Рантанен
сегодня, 05:22
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НХЛ. «Лос-Анджелес» играет с «Чикаго», «Вашингтон» против «Коламбуса», «Флорида» победила «Даллас» в Финляндии, «Филадельфия» проиграла «Бостону»
783 минуты назад
Ротенберг о Кузнецове в игре с «Салаватом»: «Это был последний раз, когда он неоправданно удаляется. Со следующего матча он будет еще больше играть на команду. Мы это уже обсудили»
27 минут назад
КХЛ. «Спартак» победил «Сочи», СКА проиграл «Салавату», «Амур» всухую уступил «Адмиралу»
340сегодня, 18:54
Ротенберг о 2:4 от «Салавата»: «СКА заигрывался в атаке. Мы забросили больше всех шайб в КХЛ – это факт. Ребята почувствовали, что могут каждому забивать по 8, наверное. Но это не так»
4сегодня, 18:52
Козлов о СКА: «Лучше раздражителя не найти – и игроки, и штаб. Когда против такой команды отдаешь все, что есть, происходит пролом потолка»
8сегодня, 18:36
Хмелевски о 4:2 со СКА: «Этот матч показывает, что «Салават» может переигрывать лучших представителей КХЛ. Да и мы сами являемся такой командой, когда правильно играем»
4сегодня, 18:21
Роман Ротенберг: «Нужно делать все возможное, чтобы каждый человек в России знал о КХЛ, наших игроках. Это было в СССР.  К этому надо стремиться»
25сегодня, 17:58
Козлов о 4:2 со СКА: «Отдали все для победы. «Салават» играл и старался против лидера Запада. Ребятам приходилось непросто»
8сегодня, 17:47
Кузнецов получил 2+10 за оскорбление судей и неспортивное поведение в игре с «Салаватом». У форварда СКА 14 минут штрафа и 0 очков в Уфе, его результативная серия прервалась
14сегодня, 17:39
Роман Ротенберг: «СКА и «Салават» играют с шайбой, любят атаковать. Такой хоккей нам нужен. Это украшение КХЛ»
41сегодня, 16:59
Ко всем новостям
Последние новости
Жамнов об игре Принса после травмы: «Тяжеловато, пропустил много матчей. Нужно еще время, чтобы вкатился»
14 минут назад
Дадонов против «Флориды»: 2-й гол в сезоне и 2 броска за 16:31
34 минуты назадВидео
Вратарь «Спартака» Николаев сделал шатаут, отразив 24 броска в матче с «Сочи»
1сегодня, 18:59
Дмитрий Губерниев: «Капризов – выдающийся игрок. Сейчас он делает все, чтобы стать великим. Потенциал у парня огромный – светлая голова, прекрасные руки, отличное катание»
1сегодня, 18:14
Ремпал 4:2 со СКА: «Очень большой и важный матч для «Салавата». От нас потребовалось много сил, чтобы победить. У них длинная скамейка и классный состав»
5сегодня, 17:19
Барак о Москве: «Кремль – невероятное место! Красная площадь очень красивая. Меня поразила кухня и рестораны, везде очень вкусно готовят»
5сегодня, 16:28
Канарейкин о Никишине: «По уровню и потенциалу он давно готов к НХЛ. Если все будет нормально, он полностью оправдает статус самого перспективного и талантливого защитника России»
3сегодня, 16:16
Бабаев об обмене Заседы: «Когда все сплотились вокруг задачи, что парню нужно продолжать играть, нашли компромисс, который всех устроил»
2сегодня, 15:46
Барзэл выбыл на неопределенный срок из-за травмы верхней части тела. «Айлендерс» – 31-е в НХЛ по среднему числу голов за матч
1сегодня, 14:56
Тамбиев о 5:0 с «Амуром»: «Счет не по игре, соперник временами выглядел очень прилично. Мощно провели 1-й период, а потом играли по счету»
сегодня, 14:43