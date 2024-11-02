«Флорида» выиграла 5-й матч подряд в НХЛ. Команда Мориса идет 1-й на Востоке

«Флорида» выиграла пятый матч подряд в НХЛ.

Команда тренера Пола Мориса обыграла «Даллас » (4:2) в игре регулярного чемпионата. Матч проходил в Финляндии.

Ворота «Пантерс» защищал голкипер Спенсер Найт . Он отбил 23 из 25 бросков.

На данный момент «Флорида » занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 19 очков после 13 игр НХЛ .