«Флорида» выиграла 5-й матч подряд в НХЛ. Команда Мориса идет 1-й на Востоке
«Флорида» выиграла пятый матч подряд в НХЛ.
Команда тренера Пола Мориса обыграла «Даллас» (4:2) в игре регулярного чемпионата. Матч проходил в Финляндии.
Ворота «Пантерс» защищал голкипер Спенсер Найт. Он отбил 23 из 25 бросков.
На данный момент «Флорида» занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 19 очков после 13 игр НХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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