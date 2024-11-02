Барков – 2-й игрок из Европы в истории НХЛ с 4 очками в матче в своей стране. Первым был Рантанен

Александр Барков – 2-й игрок из Европы с 4 очками в матче НХЛ в своей стране.

Капитан «Флориды» забросил шайбу и сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (6:4), состоявшемся в Тампере.

Форвард «Пантерс» родился и вырос в этом городе. В текущем сезоне на счету 29-летнего представителя Финляндии стало 7 (2+5) очков в 4 играх.

Он стал вторым игроком из Европы в истории НХЛ, набравшим 4 очка в матче регулярного чемпионата в своей стране.

Первым был Микко Рантанен из «Колорадо » с 3+1 в ноябре 2022 года в матче против «Коламбуса» (6:3) в рамках NHL Global Series в Финляндии.