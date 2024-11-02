Барков – 2-й игрок из Европы в истории НХЛ с 4 очками в матче в своей стране. Первым был Рантанен
Александр Барков – 2-й игрок из Европы с 4 очками в матче НХЛ в своей стране.
Капитан «Флориды» забросил шайбу и сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (6:4), состоявшемся в Тампере.
Форвард «Пантерс» родился и вырос в этом городе. В текущем сезоне на счету 29-летнего представителя Финляндии стало 7 (2+5) очков в 4 играх.
Он стал вторым игроком из Европы в истории НХЛ, набравшим 4 очка в матче регулярного чемпионата в своей стране.
Первым был Микко Рантанен из «Колорадо» с 3+1 в ноябре 2022 года в матче против «Коламбуса» (6:3) в рамках NHL Global Series в Финляндии.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости