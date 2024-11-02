Игроки «Флориды» пришли на матч с «Далласом» в халатах. Встреча проходила в Финляндии

Игроки «Флориды» пришли на матч с «Далласом» в халатах.

Встреча регулярного чемпионата НХЛ проходила в финском городе Тампере и завершилась победой «Пантерс » со счетом 6:4.

Отмечается , что отель, где живут команды, примыкает к арене. Игрокам не требовалось выходить на улицу.

Второй матч в Финляндии между этими клубами пройдет сегодня.

Фото: t.me/hockeybz/20387