Игроки «Флориды» пришли на матч с «Далласом» в халатах. Встреча проходила в Финляндии
Игроки «Флориды» пришли на матч с «Далласом» в халатах.
Встреча регулярного чемпионата НХЛ проходила в финском городе Тампере и завершилась победой «Пантерс» со счетом 6:4.
Отмечается, что отель, где живут команды, примыкает к арене. Игрокам не требовалось выходить на улицу.
Второй матч в Финляндии между этими клубами пройдет сегодня.
Фото: t.me/hockeybz/20387
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Хоккей без зрителей»
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