Роман Ротенберг: «СКА и «Салават» играют с шайбой, любят атаковать. Такой хоккей нам нужен. Это украшение КХЛ»

Роман Ротенберг подвел итоги матча против «Салавата Юлаева» (2:4).

– Сегодня поиграли в разных форматах: и 3 на 5, и 4 на 4, и с пустыми воротами. Где-то риск был оправдан, как за 8 минут все получилось. Как вам игра команды и сегодняшняя встреча?

– Был такой хоккейный праздник. Думаю, болельщикам игра понравилась. Мы немножко отошли от тех наших стандартов, которые нам приносили победы. В первую очередь дисциплина командная, переигранные смены. Нам нужно это улучшать, тогда мы не будем сами себя загонять в такую ситуацию.

А в целом хочу поблагодарить команду за самоотдачу, хочу поблагодарить соперника за хорошую игру. Была яркая игра, очень сильный соперник, очень здорово сыграли иностранцы, они мастера. Поздравляю с победой «Салават Юлаев ».

– Статистика бросков – настоящий подвиг защитников и вратарей. Больше 30 бросков у обоих команд.

– Команды играют с шайбой, обе команды любят атаковать. Думаю, игра понравилась болельщикам. Это украшение нашей лиги. Такой хоккей нам нужен, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.