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Ротенберг и Кузнецов поучаствовали в клубном шоу «Салавата» и обменялись свитерами с Паниным и Хмелевски

Ротенберг и Кузнецов поучаствовали в клубном шоу «Салавата Юлаева».

Армейцы стали участниками #ПНХШОУ, ведущим которого является защитник уфимцев Григорий Панин.

После записи главный тренер команды и форвард СКА обменялись джерси с Паниным и нападающим «Салавата» Сашей Хмелевски.

Сегодня команды встретится между собой в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Фото: t.me/hcsu61

СКА на 6-м месте в Европе по посещаемости в сентябре и октябре. Лидирует немецкий «Кельн», «Динамо» Минск – 3-е, «Авангард» – 8-й, «Сибирь» – 10-я, «Ак Барс» – 16-й (Metaratings)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
logoСалават Юлаев
logoСКА
logoГригорий Панин
фото
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoРоман Ротенберг
игровая форма
logoСаша Хмелевски
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