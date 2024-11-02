Ротенберг и Кузнецов поучаствовали в клубном шоу «Салавата» и обменялись свитерами с Паниным и Хмелевски

Ротенберг и Кузнецов поучаствовали в клубном шоу «Салавата Юлаева».

Армейцы стали участниками #ПНХШОУ, ведущим которого является защитник уфимцев Григорий Панин .

После записи главный тренер команды и форвард СКА обменялись джерси с Паниным и нападающим «Салавата» Сашей Хмелевски .

Сегодня команды встретится между собой в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Фото: t.me/hcsu61

СКА на 6-м месте в Европе по посещаемости в сентябре и октябре. Лидирует немецкий «Кельн», «Динамо» Минск – 3-е, «Авангард» – 8-й, «Сибирь» – 10-я, «Ак Барс» – 16-й (Metaratings)