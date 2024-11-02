«Салават» обыграл СКА. Команда Козлова выиграла 4 из 5 последних матчей

«Салават Юлаев» обыграл СКА (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это четвертая победа команды тренера Виктора Козлова в пяти последних играх.

На данный момент «Салават Юлаев » занимает четвертое место в таблице Востока, набрав 24 очка в 19 играх.

В следующем матче, 5 ноября, команда сыграет с «Сибирью».