«Витязь» заплатит около 9 млн рублей Баптисту за расторжение контракта. Форвард провел 11 матчей за клуб (Артур Хайруллин)
«Витязь» заплатит около 9 млн рублей Нику Баптисту за расторжение контракта.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Ранее 29-летний канадский форвард покинул подмосковный клуб по соглашению сторон.
Баптист присоединился к «Витязю» в мае этого года. В нынешнем регулярном чемпионате он провел 11 матчей и набрал 3 (2+1) очка.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости