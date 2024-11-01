«Витязь» заплатит около 9 млн рублей Баптисту за расторжение контракта. Форвард провел 11 матчей за клуб (Артур Хайруллин)

«Витязь» заплатит около 9 млн рублей Нику Баптисту за расторжение контракта.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Ранее 29-летний канадский форвард покинул подмосковный клуб по соглашению сторон.

Баптист присоединился к «Витязю » в мае этого года. В нынешнем регулярном чемпионате он провел 11 матчей и набрал 3 (2+1) очка.