Два игрока киевского «Сокола» не вернулись на Украину после матчей Континентального кубка в Италии
Два игрока «Сокола» не вернулись на Украину после матчей Континентального кубка.
В октябре киевский клуб провел три матча в Италии. Украинцы проиграли итальянскому «Риттнеру» (4:5), словенскому «Есенице» (2:5) и хорватскому «Сисаку» (2:4), заняв последнее место в группе.
«Игроков нам не хватает, потому что их нет. Два игрока у нас остались в Европе – не вернулись», – сказал главный тренер «Сокола» Олег Шафаренко.
По информации «Суспильне Спорт», эти игроки – форвард Роман Благой и защитник Владимир Алексюк. Оба хоккеиста также отсутствовали в заявке на стартовый матч чемпионата Украины со «Штормом» (3:4).
Благой в этом году вызывался в сборную Украины и выходил на лед против Латвии (1:5) в августовском матче олимпийской квалификации.
Опубликовал: Максим Федер
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