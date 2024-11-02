Два игрока киевского «Сокола» не вернулись на Украину после матчей Континентального кубка в Италии

Два игрока «Сокола» не вернулись на Украину после матчей Континентального кубка.

В октябре киевский клуб провел три матча в Италии. Украинцы проиграли итальянскому «Риттнеру» (4:5), словенскому «Есенице » (2:5) и хорватскому «Сисаку» (2:4), заняв последнее место в группе.

«Игроков нам не хватает, потому что их нет. Два игрока у нас остались в Европе – не вернулись», – сказал главный тренер «Сокола» Олег Шафаренко .

По информации «Суспильне Спорт», эти игроки – форвард Роман Благой и защитник Владимир Алексюк . Оба хоккеиста также отсутствовали в заявке на стартовый матч чемпионата Украины со «Штормом» (3:4).

Благой в этом году вызывался в сборную Украины и выходил на лед против Латвии (1:5) в августовском матче олимпийской квалификации.