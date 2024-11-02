Сорокин отбил 32 из 35 бросков «Баффало», выиграв 3-й матч в сезоне

Илья Сорокин отразил 32 броска из 35 в матче с «Баффало» (4:3).

Вратарь «Айлендерс » одержал 3-ю победу в текущем чемпионате НХЛ .

Всего в 6 играх сезона у россиянина 92,8% сэйвов при коэффициенте надежности 2,00.