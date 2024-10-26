Сорокин отразил 32 из 35 бросков «Нью-Джерси» и стал 3-й звездой матча. У него 2 победы в 4 играх при 93,6% сэйвов
Илья Сорокин отразил 32 из 35 бросков «Нью-Джерси» и стал 3-й звездой матча.
Вратарь «Айлендерс» принял участие в матче против «Девилс» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для 29-летнего россиянина 2-й в 4 играх в текущем сезоне (93,6% сэйвов, коэффициент надежности 1,74).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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