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  • Сорокин отразил 32 из 35 бросков «Нью-Джерси» и стал 3-й звездой матча. У него 2 победы в 4 играх при 93,6% сэйвов
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Сорокин отразил 32 из 35 бросков «Нью-Джерси» и стал 3-й звездой матча. У него 2 победы в 4 играх при 93,6% сэйвов

Илья Сорокин отразил 32 из 35 бросков «Нью-Джерси» и стал 3-й звездой матча.

Вратарь «Айлендерс» принял участие в матче против «Девилс» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ

Победа стала для 29-летнего россиянина 2-й в 4 играх в текущем сезоне (93,6% сэйвов, коэффициент надежности 1,74). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНью-Джерси
logoАйлендерс
logoНХЛ
logoИлья Сорокин
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