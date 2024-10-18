Сорокин стал 3-й звездой матча с «Сент-Луисом», отразив 29 из 30 бросков. Он пропустил только в овертайме
Илья Сорокин стал 3-й звездой матча с «Сент-Луисом», отразив 29 из 30 бросков.
Вратарь «Айлендерс» пропустил только в овертайме – после броска Джейка Нейборса. Форвард «Блюз» принес своей команде победу – 1:0 ОТ.
Для Сорокина, пропустившего предсезонные матчи из-за восстановления после операции на спине, игра стала 2-й в сезоне.
У него 1 победа при 95,3% сэйвов и коэффициенте надежности 1,48.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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