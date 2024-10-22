Добсон об игре Сорокина: «Это впечатляюще, но не удивительно. Он вратарь мирового класса»
Ноа Добсон поделился мнением об игре голкипера Ильи Сорокина.
В середине сентября стало известно, что Сорокин перенес операцию на спине. Российский вратарь «Айлендерс» не провел ни одного матча на предсезонке.
В 2 матчах сезона-2024/25 он отбил 95,3% бросков при коэффициенте надежности 1,48.
«Это было впечатляюще. Я думаю, что для вратарей, пожалуй, тренировочный лагерь и выставочные матчи являются самыми важными для того, чтобы они потом могли правильно рассчитывать время и тому подобное.
И то, что он пропустил их, пришел и играет так, как он играет, – это впечатляюще, но не удивительно.
Он спортсмен мирового класса, вратарь мирового класса, поэтому мы рады видеть его на вершине игры», – сказал защитник «Айлендерс» Ноа Добсон.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Hockey News
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