Цыплаков против «Монреаля»: передача, 1 бросок, 2 хита и «минус 1» за 17:41. У него 3 очка в 5 играх
Максим Цыплаков отметился результативной передачей в матче против «Монреаля».
Форвард «Айлендерс» принял участие в игре с «Канадиенс» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.
В первом периоде россиянин сделал поперечную передачу в своей зоне, шайба пришла к Ноа Добсону. Защитник отправил в прорыв Кайла Палмиери, форвард в итоге поразил ворота канадского клуба.
На счету 26-летнего россиянина стало 3 (1+2) очка в 5 играх в дебютном сезоне в лиге.
Сегодня Максим (17:41, 4:03 – в большинстве, «минус 1») нанес 1 бросок в створ и 1 мимо, применил 2 силовых приема и получил малый штраф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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