Цыплаков – лидер «Айлендерс» по силовым приемам (19 в 7 играх в сезоне). У него 4 хита и 3 потери за 18:09 с «Нью-Джерси»
Максим Цыплаков лидирует в «Айлендерс» по силовым приемам – 19 в 7 играх.
Форвард клуба с Лонг-Айленда принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:3 ОТ).
26-летний россиянин не отметился набранными очками. У него 3 (1+2) балла в 7 играх в дебютном сезоне в лиге.
При этом Цыплаков лидирует в команде по числу силовых приемов (19 в 7 играх, 2,71 в среднем за игру).
Сегодня Максим (18:09, 4:29 – в большинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ и 1 мимо, применил 4 силовых приема и допустил 3 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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