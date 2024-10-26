Цыплаков – лидер «Айлендерс» по силовым приемам (19 в 7 играх в сезоне). У него 4 хита и 3 потери за 18:09 с «Нью-Джерси»

Максим Цыплаков лидирует в «Айлендерс» по силовым приемам – 19 в 7 играх.

Форвард клуба с Лонг-Айленда принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси » (4:3 ОТ).

26-летний россиянин не отметился набранными очками. У него 3 (1+2) балла в 7 играх в дебютном сезоне в лиге.

При этом Цыплаков лидирует в команде по числу силовых приемов (19 в 7 играх, 2,71 в среднем за игру).

Сегодня Максим (18:09, 4:29 – в большинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ и 1 мимо, применил 4 силовых приема и допустил 3 потери.