Цыплаков сделал 2 передачи в матче с «Флоридой». У него 5 очков в 8 играх в дебютном сезоне в НХЛ

Максим Цыплаков сделал 2 передачи в матче с «Флоридой».

Форвард «Айлендерс » дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (3:6).

В активе 26-летнего россиянина стало 5 (1+4) баллов в 8 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «+1».

Сегодня Цыплаков (16:05, 1:48 – в большинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ и 3 мимо, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.