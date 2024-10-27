Цыплаков сделал 2 передачи в матче с «Флоридой». У него 5 очков в 8 играх в дебютном сезоне в НХЛ
Максим Цыплаков сделал 2 передачи в матче с «Флоридой».
Форвард «Айлендерс» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (3:6).
В активе 26-летнего россиянина стало 5 (1+4) баллов в 8 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «+1».
Сегодня Цыплаков (16:05, 1:48 – в большинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ и 3 мимо, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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