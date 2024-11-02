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Панарин забил «Оттаве», став 3-й звездой матча. У него 7+9 в 10 играх

Артемий Панарин забросил шайбу в игре с «Оттавой» (2:1).

Форвард «Рейнджерс» признан третьей звездой матча чемпионата НХЛ.

Россиянин набрал 16-е (7+9) очко в текущем сезоне, прервав 4-матчевую безголевую серию. Всего он провел 10 игр.

Сегодня за 18:18 (2:16 – в большинстве, 0:05 – в меньшинстве) у Панарина 3 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «0».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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logoНХЛ
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