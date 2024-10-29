Панарин о давлении: «Мне нравится, когда люди беспокоятся о моей игре. Я начал ценить это. Когда был моложе, думал, это обычная работа, никакого давления, просто игра в хоккей»
Артемий Панарин высказался касательно своего выступления в НХЛ.
Нападающий набрал 15 (6+9) очков в 8 играх текущего сезона.
В регулярном чемпионате-2023/24 на его счету было 120 (49+71) баллов в 82 матчах.
Панарин сказал, что он воспринимает это как вызов – найти мотивацию, чтобы повторить или превзойти то, что он сделал в прошлом сезоне.
«Мне нравится давление. Мне нравится, когда люди беспокоятся о моей игре. Я начал ценить это в своей жизни.
Когда я был моложе, я думал, что это просто обычная работа, никакого давления, просто игра в хоккей. Теперь это нравится мне и с точки зрения давления», – сказал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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