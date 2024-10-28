Канарейкин о россиянах в НХЛ: «Капризов, Кучеров, Панарин входят в списки лучших бомбардиров каждый год. Это большие мастера и признанные лидеры»

Федор Канарейкин высказался об успешной игре российских хоккеистов в НХЛ.

«Я вообще не удивлен таким результатам наших ребят. Они каждый год входят в списки лучших бомбардиров, я говорю про Капризова , Кучерова , Панарина . Это большие мастера и признанные лидеры НХЛ .

Что касается пристального внимания, то я, конечно, слежу за дебютом Матвея Мичкова . Смотрим, как он развивается. Пока все у него идет хорошо, Матвей отлично вошел в чемпионат – забивает, отдает передачи», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.