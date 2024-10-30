Панарин не набрал очков при «минус 2» против «Вашингтона». У форварда «Рейнджерс» завершилась результативная серия из 8 матчей

Артемий Панарин завершил серию с очками со старта сезона НХЛ.

Нападающий «Рейнджерс » не сделал результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона » (3:5).

Россиянин получил полезность «минус 2» в этой игре при двух бросках по воротам и игровом времени 21:21 (2:43 – в большинстве).

Таким образом, Артемий Панарин не набрал очков впервые в этом сезоне. Он делал это во всех предыдущих восьми встречах. Серия без голов продлилась до четырех матчей.

Форвард имеет в активе 15 (6+9) баллов в 9 матчах чемпионата НХЛ .