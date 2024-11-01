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Федерации хоккея Беларуси и клубы поддержали решение Лукашенко участвовать в выборах президента: «Обязательно надо!»

ФХБ поддержала решение Александра Лукашенко участвовать в выборах президента.

Очередные выборы президента в республике пройдут 26 января 2025 года. Действующий глава Беларуси заявил, что намерен участвовать в выборах. 

Видеоролики в поддержку Александра Лукашенко записали Федерация хоккея Беларуси, минское «Динамо», клубы «Лида», «Гомель», «Авиатор», «Брест», «Витебск», а также команда U18. 

«Федерация хоккея [Беларуси] говорит: «Обязательно надо», – говорится в видеоролике ФХБ

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Хоккей Беларуси»
logoГомель
logoДинамо Минск
ФХБ
logoКХЛ
logoАлександр Лукашенко
logoВитебск
logoБрест
logoЛида
Политика
logoАвиатор
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