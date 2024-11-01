Федерации хоккея Беларуси и клубы поддержали решение Лукашенко участвовать в выборах президента: «Обязательно надо!»

ФХБ поддержала решение Александра Лукашенко участвовать в выборах президента.

Очередные выборы президента в республике пройдут 26 января 2025 года. Действующий глава Беларуси заявил, что намерен участвовать в выборах.

Видеоролики в поддержку Александра Лукашенко записали Федерация хоккея Беларуси, минское «Динамо », клубы «Лида », «Гомель », «Авиатор », «Брест », «Витебск », а также команда U18.

«Федерация хоккея [Беларуси] говорит: «Обязательно надо», – говорится в видеоролике ФХБ .