Федерации хоккея Беларуси и клубы поддержали решение Лукашенко участвовать в выборах президента: «Обязательно надо!»
ФХБ поддержала решение Александра Лукашенко участвовать в выборах президента.
Очередные выборы президента в республике пройдут 26 января 2025 года. Действующий глава Беларуси заявил, что намерен участвовать в выборах.
Видеоролики в поддержку Александра Лукашенко записали Федерация хоккея Беларуси, минское «Динамо», клубы «Лида», «Гомель», «Авиатор», «Брест», «Витебск», а также команда U18.
«Федерация хоккея [Беларуси] говорит: «Обязательно надо», – говорится в видеоролике ФХБ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Хоккей Беларуси»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости