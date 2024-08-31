Минское «Динамо» поздравило Лукашенко с 70-летием: «Ваша деятельность на благо Беларуси заслуживает уважения. Вы пример несгибаемой воли, сильного характера и заботы о каждом гражданине»
Минское «Динамо» поздравило Александра Лукашенко с днем рождения.
30 августа президенту Беларуси исполнилось 70 лет.
«Уважаемый Александр Григорьевич, от всего коллектива хоккейного клуба «Динамо-Минск» поздравляем вас с днем рождения!
Ваша деятельность на благо нашей страны заслуживает глубочайшего уважения. Ваша личная активная жизненная позиция вдохновляет.
Вы пример несгибаемой воли, сильного характера и заботы о каждом гражданине нашей страны. Благодаря вашему вкладу в развитие отечественного спорта мы сейчас имеем высокие достижения, талантливых молодых атлетов и здоровую нацию.
От всей души желаем вам, вашим родным и близким здоровья, счастья, удачи и благополучия!» – говорится в сообщении клуба.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт минского «Динамо»
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