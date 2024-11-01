«Колорадо» вызвал Прищепова из АХЛ. У «Эвеланш» не хватает форвардов из-за травм
«Колорадо» вызвал Никиту Прищепова из фарм-клуба.
Ранее сообщалось, что у «Эвеланш» травмированы несколько нападающих, из-за чего защитнику Оливеру Шилингтону пришлось сыграть с «Тампой» (2:5) на позиции форварда.
В связи с этим в «Колорадо» приняли решение вызвать 20-летнего нападающего Никиту Прищепова из АХЛ. В 6 матчах за «Иглс» россиянин набрал 4 (1+3) очка. До этого воспитанник «Витязя» три года провел в лиге Квебека.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер «Колорадо»
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