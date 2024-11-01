«Колорадо» вызвал Прищепова из АХЛ. У «Эвеланш» не хватает форвардов из-за травм

«Колорадо» вызвал Никиту Прищепова из фарм-клуба.

Ранее сообщалось , что у «Эвеланш» травмированы несколько нападающих, из-за чего защитнику Оливеру Шилингтону пришлось сыграть с «Тампой» (2:5) на позиции форварда.

В связи с этим в «Колорадо » приняли решение вызвать 20-летнего нападающего Никиту Прищепова из АХЛ . В 6 матчах за «Иглс » россиянин набрал 4 (1+3) очка. До этого воспитанник «Витязя» три года провел в лиге Квебека.