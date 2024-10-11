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«Колорадо» вернул Коваленко из АХЛ. Вчера его отправили в фарм

«Колорадо» вернул форварда Николая Коваленко из АХЛ.

Вчера 24-летнего российского нападающего отправили в фарм-клуб. Коваленко не набрал очков в стартовом матче сезона НХЛ против «Вегаса» (4:8).

Он провел на льду 14:57 (полезность «минус 1»), нанес 2 броска по воротам и совершил 1 силовой прием.

Сегодня «Колорадо» объявил, что отозвал Никиту Коваленко из команды АХЛ «Колорадо Иглс». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер «Колорадо»
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