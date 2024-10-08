«Колорадо» отправил Николая Коваленко в АХЛ. Клуб сможет вернуть форварда в основу перед стартом сезона, когда заполнит LTIR
24-летний нападающий не вошел в основной состав клуба (список из 21 игрока при допустимых 23) на момент открытия сезона.
Он был отправлен в «Колорадо Иглс», как и еще 4 игрока – вратарь Адам Шил, форварды Ти Джей Тайнэн (прошел драфт отказов), Ондржей Павел и Иван Иван.
На предсезонке Коваленко провел за «Эвеланш» 5 матчей, в которых сделал 2 результативные передачи при полезности «минус 2».
Как пишет Denver Sports, ожидается, что Коваленко и Иван будут возвращены в основу, когда «Колорадо» отправит нескольких игроков (Габриэля Ландескуга, Арттури Лехконена и Такера Пулмэна) в список травмированных на долгий срок (LTIR).
Первый матч в новом сезоне НХЛ клуб из Денвера проведет 9 октября – в гостях против «Вегаса» (начало по московскому времени – 10 октября в 05:00).
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