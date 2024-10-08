«Колорадо» отправил Николая Коваленко в АХЛ. Клуб сможет вернуть форварда в основу перед стартом сезона, когда заполнит LTIR

«Колорадо» отправил форварда Николая Коваленко в АХЛ.

24-летний нападающий не вошел в основной состав клуба (список из 21 игрока при допустимых 23) на момент открытия сезона.

Он был отправлен в «Колорадо Иглс», как и еще 4 игрока – вратарь Адам Шил, форварды Ти Джей Тайнэн (прошел драфт отказов), Ондржей Павел и Иван Иван.

На предсезонке Коваленко провел за «Эвеланш» 5 матчей, в которых сделал 2 результативные передачи при полезности «минус 2».

Как пишет Denver Sports, ожидается, что Коваленко и Иван будут возвращены в основу, когда «Колорадо» отправит нескольких игроков (Габриэля Ландескуга, Арттури Лехконена и Такера Пулмэна) в список травмированных на долгий срок (LTIR).

Первый матч в новом сезоне НХЛ клуб из Денвера проведет 9 октября – в гостях против «Вегаса» (начало по московскому времени – 10 октября в 05:00).