ЦСКА продлил контракт с Полтаповым на два года. У 21-летнего форварда 45 очков в 175 матчах за клуб
ЦСКА продлил контракт с Прохором Полтаповым до окончания сезона-2026/27.
21-летний нападающий дебютировал в КХЛ в сезоне-2020/21. Всего за ЦСКА он провел 175 матчей и набрал 45 (19+26) очков.
В 2023 году Полтапов вместе с командой выиграл Кубок Гагарина. В нынешнем сезоне он входит в тройку лучших бомбардиров ЦСКА с 16 (7+9) очками в 21 матче.
Изображение: t.me/cska_hockey/
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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