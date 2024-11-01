ЦСКА продлил контракт с Полтаповым на два года. У 21-летнего форварда 45 очков в 175 матчах за клуб

ЦСКА продлил контракт с Прохором Полтаповым до окончания сезона-2026/27.

21-летний нападающий дебютировал в КХЛ в сезоне-2020/21. Всего за ЦСКА он провел 175 матчей и набрал 45 (19+26) очков.

В 2023 году Полтапов вместе с командой выиграл Кубок Гагарина . В нынешнем сезоне он входит в тройку лучших бомбардиров ЦСКА с 16 (7+9) очками в 21 матче.

Изображение: t.me/cska_hockey/