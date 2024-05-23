Полтапов о сезоне: «Обосрался. Башкой был не готов. Думал, что все будет прокатывать, как и в прошлом году»

Прохор Полтапов оценил качество своей игры в минувшем сезоне.

В Кубке Гагарина-2023 форвард ЦСКА набрал 5 (2+3) очков в 19 матчах при среднем игровом времени 6:49.

В нынешнем сезоне на счету 21-летнего хоккеиста 13 (5+8) баллов за результативность в 56 играх регулярного чемпионата за 10:19 в среднем на льду. В плей-офф у него 1 передача в 5 матчах.

– В прошлом плей-офф КХЛ вы играли здорово за ЦСКА, забивали голы, видео с вашим участием залетали в топ. Вы завоевали Кубок Гагарина. Как оцените этот минувший сезон для себя одним словом?

– Обосрался.

– Жестко.

– А как еще скажешь?

– С чем это связано?

– Башкой был не готов. Весь вопрос в психологии. Думал, что все будет прокатывать, как и в прошлом году. Но не прокатило. Потому что меня уже знают. А ничего нового не пытался создавать.

– Есть ли рядом с вами человек, который в нужный момент даст по голове, когда вдруг начнется звездная болезнь?

– Та же мама – постоянно, своими разговорами. Но если не готовишься заранее, то не будешь готов. Вот и все.

Я не готовился как будто вообще, в принципе, чтобы что-то новое придумать. В каждом сезоне себе надо бросать вызов, – сказал нападающий ЦСКА Прохор Полтапов.