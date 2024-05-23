Полтапов о сезоне: «Обосрался. Башкой был не готов. Думал, что все будет прокатывать, как и в прошлом году»

Теги ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ брань Прохор Полтапов Хоккей

Прохор Полтапов оценил качество своей игры в минувшем сезоне.

В Кубке Гагарина-2023 форвард ЦСКА набрал 5 (2+3) очков в 19 матчах при среднем игровом времени 6:49.

В нынешнем сезоне на счету 21-летнего хоккеиста 13 (5+8) баллов за результативность в 56 играх регулярного чемпионата за 10:19 в среднем на льду. В плей-офф у него 1 передача в 5 матчах.

– В прошлом плей-офф КХЛ вы играли здорово за ЦСКА, забивали голы, видео с вашим участием залетали в топ. Вы завоевали Кубок Гагарина. Как оцените этот минувший сезон для себя одним словом?

– Обосрался.

– Жестко.

– А как еще скажешь?

– С чем это связано?

– Башкой был не готов. Весь вопрос в психологии. Думал, что все будет прокатывать, как и в прошлом году. Но не прокатило. Потому что меня уже знают. А ничего нового не пытался создавать.

– Есть ли рядом с вами человек, который в нужный момент даст по голове, когда вдруг начнется звездная болезнь?

– Та же мама – постоянно, своими разговорами. Но если не готовишься заранее, то не будешь готов. Вот и все.

Я не готовился как будто вообще, в принципе, чтобы что-то новое придумать. В каждом сезоне себе надо бросать вызов, – сказал нападающий ЦСКА Прохор Полтапов.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий