Полтапов о ЦСКА в плей-офф: «Если бы удача от нас немного не ушла, то прошли бы «Локомотив». Мы играли намного лучше, чем всю регулярку» 

Теги ЦСКА Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Прохор Полтапов Хоккей

Прохор Потапов высказался о вылете ЦСКА из минувшего Кубка Гагарина.

В первом раунде армейцы проиграли «Локомотиву» (1-4).

ЦСКА оба Кубка Гагарина при Сергее Федорове выиграл похожим образом — очень посредственно проводил регулярный чемпионат и резко прибавлял к плей-офф, где часто на морально волевых вытаскивал тяжелые матчи и серии. И в прошедшем сезоне многим казалось, что ваша команда включится в нужный момент. Все-таки в победные плей-офф это не так работало?

— Нет, так. Просто в прошедшем сезоне где-то еще и удача от нас отвернулась. И все. Я про это думаю. Потому что реально в плей-офф мы играли намного лучше, чем всю регулярку. Всю эту серию плей-офф с «Локомотивом», что и показал первый матч, который мы выиграли. 

Если бы удача от нас немного не ушла, то, думаю, мы бы прошли их, – сказал форвард ЦСКА.

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