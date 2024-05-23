Полтапов о ЦСКА в плей-офф: «Если бы удача от нас немного не ушла, то прошли бы «Локомотив». Мы играли намного лучше, чем всю регулярку»
Прохор Потапов высказался о вылете ЦСКА из минувшего Кубка Гагарина.
В первом раунде армейцы проиграли «Локомотиву» (1-4).
— ЦСКА оба Кубка Гагарина при Сергее Федорове выиграл похожим образом — очень посредственно проводил регулярный чемпионат и резко прибавлял к плей-офф, где часто на морально волевых вытаскивал тяжелые матчи и серии. И в прошедшем сезоне многим казалось, что ваша команда включится в нужный момент. Все-таки в победные плей-офф это не так работало?
— Нет, так. Просто в прошедшем сезоне где-то еще и удача от нас отвернулась. И все. Я про это думаю. Потому что реально в плей-офф мы играли намного лучше, чем всю регулярку. Всю эту серию плей-офф с «Локомотивом», что и показал первый матч, который мы выиграли.
Если бы удача от нас немного не ушла, то, думаю, мы бы прошли их, – сказал форвард ЦСКА.